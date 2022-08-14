Требуется разработка сайта-визитки для бюро переводов на платформе WordPress. Сайт должен быть в минималистическом стиле с мультяшными элементами и включать разделы: Стартовая страница, О нас, Команда, Услуги и Контакты. Также необходима поддержка сайта после его реализации.