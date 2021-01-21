муж на час инстаграм
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать баннеры:
1. для главной страницы сайта отеля. На баннере нужно отразить: питание по системе "Все включено", анимационные программы для взрослых и детей.
2. для внутренней страницы СПА-услуг отеля: массаж, маникюр/педикюр, косметология, парикмахерская.
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