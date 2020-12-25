Веб дизайнер (UX/UI)
Привет! Меня зовут Юлия.
Я специализируюсь на разработке продающих сайтов. В числе услуг - создание landing page, сайтов-визиток, корпоративных сайтов.
Также я занимаюсь:
- Оформлением групп/страниц в социальных сетях.
- Разработкой дизайна полиграфической продукции (визитные карточки, дисконтные карточки, буклеты, флаеры, листовки).
- Разработкой дизайна баннеров для сайтов и постов для социальных сетей.
Я соблюдаю сроки, предлагаю самые эффективные решения и четко выполняю свои обязательства. Я уважаю своих клиентов и отношусь к каждому заказу как к своему.
Портфолио на Behance по ссылке https://www.behance.net/juliashklyar
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Портфолио
- Шашлыкоf fast. Website27 просмотров
- Monte Carlo. Website30 просмотров
- Европейская школа дыхания. Website74 просмотра
- НВ-ТРЕЙД. Website70 просмотров
- Urban trips. Веб-сайт69 просмотров
- SpaceEyeOmsk. Landing Page60 просмотров
- Киокусинкай карате. Веб-сайт56 просмотров
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
4 года назад
Юлия, спасибо за профессионально выполненную работу! Дизайн понравился, работа была сделана в срок, все правки внесены быстро. Плюс с Юлией очень приятно и легко общаться, понимает с полуслова)) Рекомендую! Буду обращаться еще)
Ответный отзыв
Спасибо за интересный проект)) Всем рекомендую к сотрудничеству!
$10
10 баллов
4 года назад
Обращаюсь к Юлии уже второй раз. Работа выполнена качественно, согласно ТЗ. Юлия всегда на связи, ответственно подошла к работе. Рекомендации объективные, подробное описание и аргументация своих действий. Очень доволен результатом, рекомендую! Спасибо тебе большое!
Ответный отзыв
Приятно было сотрудничать, полное взаимопонимание при общении и обсуждении деталей. Задача была поставлена четко, все необходимые материалы были предоставлены.