julia-shklyar

Юлия julia-shklyar

 
28 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
13 дней назад
Веб дизайнер (UX/UI)

Привет! Меня зовут Юлия. 

Я специализируюсь на разработке продающих сайтов. В числе услуг - создание landing page, сайтов-визиток, корпоративных сайтов.

Также я занимаюсь: 

- Оформлением групп/страниц в социальных сетях.

- Разработкой дизайна полиграфической продукции (визитные карточки, дисконтные карточки, буклеты, флаеры, листовки).

- Разработкой дизайна баннеров для сайтов и постов для социальных сетей. 

Я соблюдаю сроки, предлагаю самые эффективные решения и четко выполняю свои обязательства. Я уважаю своих клиентов и отношусь к каждому заказу как к своему. 

Портфолио на Behance по ссылке https://www.behance.net/juliashklyar

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Портфолио

Отзывы заказчиков

guest_16102773708071
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
4 года назад
Дизайн главной страницы сайта
Юлия, спасибо за профессионально выполненную работу! Дизайн понравился, работа была сделана в срок, все правки внесены быстро. Плюс с Юлией очень приятно и легко общаться, понимает с полуслова)) Рекомендую! Буду обращаться еще)
Спасибо за интересный проект)) Всем рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
sirius_conqueror
Сергей 
33 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Дизайн группы в социальных сетях
Обращаюсь к Юлии уже второй раз. Работа выполнена качественно, согласно ТЗ. Юлия всегда на связи, ответственно подошла к работе. Рекомендации объективные, подробное описание и аргументация своих действий. Очень доволен результатом, рекомендую! Спасибо тебе большое!
Приятно было сотрудничать, полное взаимопонимание при общении и обсуждении деталей. Задача была поставлена четко, все необходимые материалы были предоставлены.
Ответный отзыв