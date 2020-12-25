Веб дизайнер (UX/UI)

Привет! Меня зовут Юлия.

Я специализируюсь на разработке продающих сайтов. В числе услуг - создание landing page, сайтов-визиток, корпоративных сайтов.

Также я занимаюсь:

- Оформлением групп/страниц в социальных сетях.

- Разработкой дизайна полиграфической продукции (визитные карточки, дисконтные карточки, буклеты, флаеры, листовки).

- Разработкой дизайна баннеров для сайтов и постов для социальных сетей.

Я соблюдаю сроки, предлагаю самые эффективные решения и четко выполняю свои обязательства. Я уважаю своих клиентов и отношусь к каждому заказу как к своему.

Портфолио на Behance по ссылке https://www.behance.net/juliashklyar