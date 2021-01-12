Дизайн главной страницы сайта

Есть сайт: Магазин православных икон СемАрт https://sem-art.ru/ На сайте установлен готовый шаблон дизайна, в котором мне не нравится цветовое решение. Сами изображения икон "выпадают" из него, не сочетаются с цветами дизайна. В то же время выбран и ...