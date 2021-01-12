Дизайн главной страницы сайта

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка137 просмотров
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Есть старый сайт, который нам не нравится. Он послужит техническим заданием. 

Новый сайт должен быть более современным и удобным. Нужна будет адаптивная версия. 

3 года назад
guest_16102773708071
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
julia-shklyar
Юлия Шкляр 
27 летРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$40
4 дня
Юлия, спасибо за профессионально выполненную работу! Дизайн понравился, работа была сделана в срок, все правки внесены быстро. Плюс с Юлией очень приятно и легко общаться, понимает с полуслова)) Рекомендую! Буду обращаться еще)
Спасибо за интересный проект)) Всем рекомендую к сотрудничеству!
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