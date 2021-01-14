Внести небольшие корректировки в дизайн и предложить решение

Есть готовый дизайн сайта, состоящий из 2-х страниц. Там список компаний. Надо посмотреть взглядом профессионала и скорректировать мелочи. Глобально ничего менять не надо, но не хватает некоторых мелочей.

Смысл сайта в следующем:

Есть большое количество компаний. У каждой есть определённые особенности, обозначаемые иконками.

Компании есть зарегистрированные по определённому тарифному плану, а есть бесплатные. Это отражено на сайте. Надо посмотреть, нормальное ли отделение или нужно что-то поменять.

Также у компании может быть платный блок с рекламой.

Кроме того (самый важный момент) нам надо, чтобы 1) При нажатии на что-то внизу открывался список с описанием. Надо придумать, при нажатии на что этот список будет открываться. 2) При нажатии на что-то должен быть переход на внешний сайт. Это тоже надо придумать. То есть 2 разных действия.

Периодически требуется хороший дизайнер, поэтому хотелось бы сотрудничать на более-менее регулярной основе.