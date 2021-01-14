Внести небольшие корректировки в дизайн и предложить решение

Дизайн сайтовЗавершен24 заявки571 просмотр
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Есть готовый дизайн сайта, состоящий из 2-х страниц. Там список компаний. Надо посмотреть взглядом профессионала и скорректировать мелочи. Глобально ничего менять не надо, но не хватает некоторых мелочей.

Смысл сайта в следующем:

Есть большое количество компаний. У каждой есть определённые особенности, обозначаемые иконками.

Компании есть зарегистрированные по определённому тарифному плану, а есть бесплатные. Это отражено на сайте. Надо посмотреть, нормальное ли отделение или нужно что-то поменять.

Также у компании может быть платный блок с рекламой.

Кроме того (самый важный момент) нам надо, чтобы 1) При нажатии на что-то внизу открывался список с описанием. Надо придумать, при нажатии на что этот список будет открываться. 2) При нажатии на что-то должен быть переход на внешний сайт. Это тоже надо придумать. То есть 2 разных действия.

Периодически требуется хороший дизайнер, поэтому хотелось бы сотрудничать на более-менее регулярной основе.

3 года назад
guest_16101032443468
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
stepanovanastya7
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$10
1 день
Нам надо было внести заключительные штрихи в наш дизайн. Проект важный, поэтому выбрали двух дизайнеров. Анастасию (у неё не очень много работ и отзывов, но есть интересные) и дизайнера с большим количеством отзывов и приличным портфолио, и, соответственно, ощутимо дороже. Но на другой бирже. Другой дизайнер не хотел принимать заказ до завершения проекта и просил 100% предоплату. То есть все риски хотел переложить на заказчика. С Анастасией таких сложностей не было. При этом Анастасия предложила несколько интересных решений, которые нам понравились. Нарисовала всё тоже аккуратно. Разницы в профессионализме при этом я не заметил, при заметной разнице в цене. Может просто мелкий проект, не знаю. Но если надо будет что-то нарисовать, то к Анастасии ещё обратимся. Спасибо!
Большое спасибо за проект! Хороший заказчик! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
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