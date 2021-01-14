Адаптивный, уникальный дизайн Landing Page (5 экранов) для услуги дезинфекции, формат: photoshop или figma. Верстка html css. Сроки выполнения 8 дней. Наш сайт https://сэска.рф
Внести небольшие корректировки в дизайн и предложить решение
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый дизайн сайта, состоящий из 2-х страниц. Там список компаний. Надо посмотреть взглядом профессионала и скорректировать мелочи. Глобально ничего менять не надо, но не хватает некоторых мелочей.
Смысл сайта в следующем:
Есть большое количество компаний. У каждой есть определённые особенности, обозначаемые иконками.
Компании есть зарегистрированные по определённому тарифному плану, а есть бесплатные. Это отражено на сайте. Надо посмотреть, нормальное ли отделение или нужно что-то поменять.
Также у компании может быть платный блок с рекламой.
Кроме того (самый важный момент) нам надо, чтобы 1) При нажатии на что-то внизу открывался список с описанием. Надо придумать, при нажатии на что этот список будет открываться. 2) При нажатии на что-то должен быть переход на внешний сайт. Это тоже надо придумать. То есть 2 разных действия.
Периодически требуется хороший дизайнер, поэтому хотелось бы сотрудничать на более-менее регулярной основе.
- Похожие заказы
- $600Дизайн сайтов64 заявкиЗакрыт3 года назад
Здравствуйте. Необходимо сделать дизайн лендинга для небольшой организации, которая занимается строительными работами. Дизайн в Figma с адаптивом (можно только десктоп и мобильный). После работы правки от заказчика, если будут Тексты и фотографии предоставлю, какие понадобятся детали для ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
- $500
Обновление проекта www.artcontract.ru Примеры сверстанных страниц: Главная страница https://iventeye.github.io/application/ Каталог https://iventeye.github.io/application/catalog.html Мероприятия https://iventeye.github.io/application/events.html Оповещения https://iventeye.github.io/application/alerts.html Нужно полностью обновить дизайн портала, остальные материалы и более точную оценку стоимости при общении Проект на Yii2 + postgresqlДизайн сайтов5 заявокЗакрыт3 года назад
По продаже и аренды технического оборудования (подробное ТЗ в обсуждении). Много нюансов и нужен толковый исполнитель, за хорошую работу готов заплатить достойную оплату. Не желающих хорошо заработать и сделать все качественно, прошу не беспокоить.Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт3 года назад
- $100
ЗАДАЧА Сделать дизайн лэндинга для нового проекта. Язык – англ Тематика – Телемедицина (это когда доктор и пациент могут общаться через видео как яндекс здоровье) ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ Есть доступ к Shutterstock где я вытащу вам любые нужные фото / иллюстрации Есть копирайтер ...Дизайн сайтов44 заявкиЗакрыт3 года назад
Вот мокап https://gbqe5d.axshare.com/ Вот ТЗ https://docs.google.com/document/d/12FXzMu9t3PrwQj7XOpByDDfwoRXytytrE0gSfAvvJeQ/edit?usp=sharingДизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
10$ плачуДизайн сайтов28 заявокЗакрыт3 года назад
сайт https://spanglish.com.ua/ Пока достаточно, чтобы студенты могли нормально с телефона читать мои статьи :) На будущее планирую дизайн сменить, фото мои и с отзывами добавить. Поэтому, можна сразу и два ценовых преложения оставлять: 1. настроить читабельность со смартфонов 2. ...Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт3 года назад