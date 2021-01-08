Лэндинг

$100
Дизайн сайтовЗакрыт44 заявки1152 просмотра
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ЗАДАЧА

Сделать дизайн лэндинга для нового проекта. 

Язык – англ

Тематика – Телемедицина 

(это когда доктор и пациент могут общаться через видео как яндекс здоровье) 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Есть доступ к Shutterstock где я вытащу вам любые нужные фото / иллюстрации

Есть копирайтер для текстов

ЭТАПЫ

Составить структуру

Накидать простой карадашный или низкодетальный wireframes

Согласовать шрифты / цвета

Сделать макет в Figma под 3 разрешения экрана (iphone / ipad / desktop)

Внести правки (если будут)

ДЕДЛАЙН

5-6 дней

БЮДЖЕТ

7500р оплата на карту

предоплата 1000р и далее 50% после половины работы 

ДАЛЕЕ

Начните ваше сообщение со слова TELEHEALTH 

тут развелось много ботов которые не читают текст задания и отвечают шаблонно

Приложите 3 лучших лэндинга которые вы сделали

Приложение 3 самых крутых лэндинга (не ваших) которые вам нравятся 

3 года назад
satchitananda
Станислав 
41 годСША
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад