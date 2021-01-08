Вот мокап https://gbqe5d.axshare.com/ Вот ТЗ https://docs.google.com/document/d/12FXzMu9t3PrwQj7XOpByDDfwoRXytytrE0gSfAvvJeQ/edit?usp=sharing
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ЗАДАЧА
Сделать дизайн лэндинга для нового проекта.
Язык – англ
Тематика – Телемедицина
(это когда доктор и пациент могут общаться через видео как яндекс здоровье)
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Есть доступ к Shutterstock где я вытащу вам любые нужные фото / иллюстрации
Есть копирайтер для текстов
ЭТАПЫ
Составить структуру
Накидать простой карадашный или низкодетальный wireframes
Согласовать шрифты / цвета
Сделать макет в Figma под 3 разрешения экрана (iphone / ipad / desktop)
Внести правки (если будут)
ДЕДЛАЙН
5-6 дней
БЮДЖЕТ
7500р оплата на карту
предоплата 1000р и далее 50% после половины работы
ДАЛЕЕ
Начните ваше сообщение со слова TELEHEALTH
тут развелось много ботов которые не читают текст задания и отвечают шаблонно
Приложите 3 лучших лэндинга которые вы сделали
Приложение 3 самых крутых лэндинга (не ваших) которые вам нравятся
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