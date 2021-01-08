ЗАДАЧА

Сделать дизайн лэндинга для нового проекта.

Язык – англ

Тематика – Телемедицина

(это когда доктор и пациент могут общаться через видео как яндекс здоровье)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Есть доступ к Shutterstock где я вытащу вам любые нужные фото / иллюстрации

Есть копирайтер для текстов

ЭТАПЫ

Составить структуру

Накидать простой карадашный или низкодетальный wireframes

Согласовать шрифты / цвета

Сделать макет в Figma под 3 разрешения экрана (iphone / ipad / desktop)

Внести правки (если будут)

ДЕДЛАЙН

5-6 дней

БЮДЖЕТ

7500р оплата на карту

предоплата 1000р и далее 50% после половины работы

ДАЛЕЕ

Начните ваше сообщение со слова TELEHEALTH

тут развелось много ботов которые не читают текст задания и отвечают шаблонно

Приложите 3 лучших лэндинга которые вы сделали

Приложение 3 самых крутых лэндинга (не ваших) которые вам нравятся