Нужно сдизайнить инет-магазин

сайт https://spanglish.com.ua/ Пока достаточно, чтобы студенты могли нормально с телефона читать мои статьи :) На будущее планирую дизайн сменить, фото мои и с отзывами добавить. Поэтому, можна сразу и два ценовых преложения оставлять: 1. настроить читабельность со смартфонов 2. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
10$ плачу
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов38 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен дизайн, только декстопДизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Тематика проекта - сплочения наций региона, их 7. Референс: https://miretno.ru/ - схожая тематика, нравится какое впечатление создает сайт, орнамент. Первый экран - шапка с лого и меню, на фоне video backbround. Следующие три экрана - рассказывают о трех ...Дизайн сайтов41 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо сделать дизайн сайта best-price-market.ru (мобайл и десктоп) по SEO-прототипу: https://www.figma.com/file/W25cbFou2yhp46yUBLpCgr/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81?node-id=41%3A644 В дизайне должны быть представлены все блоки и элементы, которые есть в прототипе. Предпочтительные цвета: http://joxi.ru/gmvNE5GU1D6dPmДизайн сайтов48 заявокЗакрыт3 года назад
Нарисовать дизайн садового центра. ТЗ скину исполнителю.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
В команду разработчиков требуется UI/UX дизайнер. Дизайнер уровня middle + с опытом от 5 лет работы. Главноетребование от кандидата- опыт в проектировании и создании объёмных web сервисов от 80 страниц. Возможно трудоустройство на на фул-тайм, ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт3 года назад