Дизайны, которые отзываются у вас! | Веб-дизайн

Моя цель - сделать работу так, чтобы заказчикам нравилось самим заходить на свой сайт, а пользователям было удобно и понятно им пользоваться.

Многое перепробовала и нашла себя в создании сайтов. Очень нравится то, что можно погрузиться в нишу, узнать подробнее и потом полученную информацию переработать в понятный конечный продукт. Ведь главное - чтобы конечному пользователю было удобно пользоваться вам сайтом, тогда и можно будет измерять материальную пользу.

Легка на подъем и разговор, проще работать, когда услышу заказчика по телефону или скайпу, чтобы прочувствовать, что это реальному человеку нужен сайт. Тогда и легче пойдет процесс создания сайта под ваши нужды и приоритеты)

﻿Чем я занимаюсь?

Дизайн лендингов и многостраничных сайтов

Верстка сайтов на Tilda

Дизайн баннеров и обложек для социальных сетей

﻿Процесс работы

1. Подробное обсуждение технического задания (ТЗ), сроков, стоимости и способа оплаты 2. Создание прототипов (главной) 3. Утверждение 4. Предоплата 50%. 5. Создание дизайна (главной + адаптив) 6. Утверждение 7. Верстка сайта на Tilda 8. Оплата остальных 50% 9. Подключение домена, передача доступов.

❗️ Стоимость прототипа - 0 рублей. Оплата только за дизайн и/или верстку сайта.

После согласования прототипа вы вносите предоплату в размере 50%.

Цены (за дизайн+верстка):

Лендинги - от 6000 р (от 60$)

Сайты - от 8000 р (от 90$)

Адаптив - +2000 р к основе (от 25$)

﻿Контакты:

e-mail: [email protected]

Instagram: https://www.instagram.com/flying_friend/ и https://www.instagram.com/webdesign_ami/

Telegram: https://t.me/flying_friend

What's up: 89505627262