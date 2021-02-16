Моя цель - сделать работу так, чтобы заказчикам нравилось самим заходить на свой сайт, а пользователям было удобно и понятно им пользоваться.
Многое перепробовала и нашла себя в создании сайтов. Очень нравится то, что можно погрузиться в нишу, узнать подробнее и потом полученную информацию переработать в понятный конечный продукт. Ведь главное - чтобы конечному пользователю было удобно пользоваться вам сайтом, тогда и можно будет измерять материальную пользу.
Легка на подъем и разговор, проще работать, когда услышу заказчика по телефону или скайпу, чтобы прочувствовать, что это реальному человеку нужен сайт. Тогда и легче пойдет процесс создания сайта под ваши нужды и приоритеты)
Чем я занимаюсь?
- Дизайн лендингов и многостраничных сайтов
- Верстка сайтов на Tilda
- Дизайн баннеров и обложек для социальных сетей
Процесс работы
- 1. Подробное обсуждение технического задания (ТЗ), сроков, стоимости и способа оплаты
2. Создание прототипов (главной)
3. Утверждение
4. Предоплата 50%.
5. Создание дизайна (главной + адаптив)
6. Утверждение
7. Верстка сайта на Tilda
8. Оплата остальных 50%
9. Подключение домена, передача доступов.
После согласования прототипа вы вносите предоплату в размере 50%.
Цены (за дизайн+верстка):
- Лендинги - от 6000 р (от 60$)
- Сайты - от 8000 р (от 90$)
- Адаптив - +2000 р к основе (от 25$)
Контакты:
e-mail: [email protected]
Instagram: https://www.instagram.com/flying_friend/ и https://www.instagram.com/webdesign_ami/
Telegram: https://t.me/flying_friend
What's up: 89505627262
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