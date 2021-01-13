Дизайн блоков для уже работающего сайта по ТЗ (есть мокап)

сайт https://spanglish.com.ua/ Пока достаточно, чтобы студенты могли нормально с телефона читать мои статьи :) На будущее планирую дизайн сменить, фото мои и с отзывами добавить. Поэтому, можна сразу и два ценовых преложения оставлять: 1. настроить читабельность со смартфонов 2. ...