Дизайн блоков для уже работающего сайта по ТЗ (есть мокап)

Дизайн сайтовЗавершен12 заявок648 просмотров
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Вот мокап https://gbqe5d.axshare.com/

Вот ТЗ https://docs.google.com/document/d/12FXzMu9t3PrwQj7XOpByDDfwoRXytytrE0gSfAvvJeQ/edit?usp=sharing

3 года назад
youwan
Илья 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
25 дней назад
Выбранный исполнитель
dlmme
24 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
3 года назад
$60
3 дня
Рекомендую Дмитрия, справился с задачей на 100% Оперативно вносил мелкие правки. Результатом работы остался доволен. Спасибо
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