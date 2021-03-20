Современный веб-дизайн

Всем привет!

Меня зовут Егор, я веб-дизайнер, специализирующийся на разработке дизайна сайтов. Я создаю дизайн самостоятельно и абсолютно с нуля в векторном редакторе Figma. Если вам приглянулись мои работы, и вы в данный момент ищете веб-дизайнера для своего проекта, я буду рад поработать над вашей задачей.



Не стесняйтесь связаться со мной через личку на сайте или телеграм, если у вас есть какие-либо вопросы относительно моей работы 😇

📌 Мой личный телеграм для связи: https://t.me/lanaics