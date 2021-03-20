Современный веб-дизайн
Всем привет!
Меня зовут Егор, я веб-дизайнер, специализирующийся на разработке дизайна сайтов. Я создаю дизайн самостоятельно и абсолютно с нуля в векторном редакторе Figma. Если вам приглянулись мои работы, и вы в данный момент ищете веб-дизайнера для своего проекта, я буду рад поработать над вашей задачей.
Не стесняйтесь связаться со мной через личку на сайте или телеграм, если у вас есть какие-либо вопросы относительно моей работы 😇
📌 Мой личный телеграм для связи: https://t.me/lanaics
Я против войны в Украине!
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$2
9 баллов
2 года назад
Все было сделано в сроки, обязательно обращусь если будут еще заказы.
Ответный отзыв
Взаимно, спасибо за отзыв
$1
10 баллов
3 года назад
Все очень быстро, рекомендую
Ответный отзыв
Отличный и добросовестный заказчик :) Рекомендую!
$5
10 баллов
3 года назад
Дизайнер сделал всё быстро и качественно , результат полностью совпал с нашими ожиданиями! Будем сотрудничать ещё.
Ответный отзыв
Приятный в общении заказчик, с подробным ТЗ и быстрой реакцией на сообщения. Рекомендую.
$7
10 баллов
3 года назад
Дизайнер, молодец! Все было сделано быстро и качественно, и за не большие деньги. Рекомендую)
Ответный отзыв
Очень дружелюбный в общении заказчик, внимательно относящийся к рабочему процессу. Рекомендую к сотрудничеству.