lanaix

Егор Денисов lanaix

 
21 годРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Современный веб-дизайн

Всем привет!

Меня зовут Егор, я веб-дизайнер, специализирующийся на разработке дизайна сайтов. Я создаю дизайн самостоятельно и абсолютно с нуля в векторном редакторе Figma. Если вам приглянулись мои работы, и вы в данный момент ищете веб-дизайнера для своего проекта, я буду рад поработать над вашей задачей.

Не стесняйтесь связаться со мной через личку на сайте или телеграм, если у вас есть какие-либо вопросы относительно моей работы 😇

📌 Мой личный телеграм для связи: https://t.me/lanaics

Дизайн сайтаFigma
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Отзывы заказчиков
SergeyGolfer
21 годРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$2
9 баллов
2 года назад
Создание плакатов
Все было сделано в сроки, обязательно обращусь если будут еще заказы.
Взаимно, спасибо за отзыв
Ответный отзыв
VTatarskiy
Валерий 
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$1
10 баллов
3 года назад
Скачать файл с freepik
Все очень быстро, рекомендую
Отличный и добросовестный заказчик :) Рекомендую!
Ответный отзыв
ufalabadv
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
46 отзывов
$5
10 баллов
3 года назад
Баннер для турагенства
Дизайнер сделал всё быстро и качественно , результат полностью совпал с нашими ожиданиями! Будем сотрудничать ещё.
Приятный в общении заказчик, с подробным ТЗ и быстрой реакцией на сообщения. Рекомендую.
Ответный отзыв
SergeyGolfer
21 годРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
3 года назад
Логотип для Единого Волонтерского центра
Дизайнер, молодец! Все было сделано быстро и качественно, и за не большие деньги. Рекомендую)
Очень дружелюбный в общении заказчик, внимательно относящийся к рабочему процессу. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв