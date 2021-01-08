Необходим шаблон сайта

ЗАДАЧА Сделать дизайн лэндинга для нового проекта. Язык – англ Тематика – Телемедицина (это когда доктор и пациент могут общаться через видео как яндекс здоровье) ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ Есть доступ к Shutterstock где я вытащу вам любые нужные фото / иллюстрации Есть копирайтер ...