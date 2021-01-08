Натянуть новую верстку портала на Yii2

$500
Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок565 просмотров
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Обновление проекта www.artcontract.ru

 

Примеры сверстанных страниц:

Главная страница https://iventeye.github.io/application/ 

Каталог https://iventeye.github.io/application/catalog.html

Мероприятия https://iventeye.github.io/application/events.html

Оповещения https://iventeye.github.io/application/alerts.html

Нужно полностью обновить дизайн портала, остальные материалы и более точную оценку стоимости при общении 

Проект на Yii2 + postgresql 

3 года назад
seriys
Сергей 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад