Здравствуйте. Необходимо сделать дизайн лендинга для небольшой организации, которая занимается строительными работами.

Дизайн в Figma с адаптивом (можно только десктоп и мобильный). После работы правки от заказчика, если будут

Тексты и фотографии предоставлю, какие понадобятся детали для работы уточню выбранному исполнителю.

Оплата - безопасная сделка или частями на карту. Возможна частичная предоплата

Без отзывов и портфолио рассматривать не буду