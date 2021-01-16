Дизайн лендинга

Дизайн сайтовЗавершен53 заявки1098 просмотров
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Здравствуйте. Необходимо сделать дизайн лендинга для небольшой организации, которая занимается строительными работами.

Дизайн в Figma с адаптивом (можно только десктоп и мобильный). После работы правки от заказчика, если будут

Тексты и фотографии предоставлю, какие понадобятся детали для работы уточню выбранному исполнителю.

Оплата - безопасная сделка или частями на карту. Возможна частичная предоплата

Без отзывов и портфолио рассматривать не буду

Дизайн лендинга
3 года назад
Zhebil
Женя 
23 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Pica_So
30 летУкраина
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
$60
3 дня
Отличный исполнитель. Всё в сроки, всегда на связи, профессиональное выполнение. И что самое важное приятный в общении. Рекомендую
Очень рад сотрудничеству с Евгением. Приятный в общении заказчик, компетентный в постановке задачи, адекватные правки и оплата в срок! Всё отлично, рекомендую!
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