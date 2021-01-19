Я разрабатываю удобные и современные веб-сайты для решения задач бизнеса. Основные направления — UI/UX дизайн. Разрабатываю одностраничные сайты, интернет-магазины с любым функционалом и приложения любой сложности.

✨ Процесс работы:

Обсуждение деталей, формирование ТЗ

Шаг 2.

Формирую бюджет и сроки на основе ТЗ

Шаг 3.

Предоплата 30% от бюджета проекта

Шаг 4.

Работа над проектом до последних правок

Шаг 5.

Оплата оставшейся части

Шаг 6.

Я высылаю Вам исходные файлы и дополнительные материалы

✨ Способы оплаты:

WebMoney

YandexMoney

Оплата через Visa/Master card

✨ Цены и сроки :

До 6-ти блоков: 60$

Каждый последующий блок: +10$

Адаптив(планш.+смарт.): +30$

Сроки ~ 3-5 дня

Главная страница: от 60$

Адаптив главной (планш.+смарт.): +30$

Сроки главной ~ 3-5 дня

Внутренние страницы: 10$ / за 1стр.

Адаптив внутренней (планш.+смарт.): +5$ / за 1стр.

Сроки внутренней ~ 1-2 дня

✨Контакты: