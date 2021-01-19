marlavshuck

Марина Лавшук marlavshuck

 
29 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад

Я разрабатываю удобные и современные веб-сайты для решения задач бизнеса. Основные направления — UI/UX дизайн. Разрабатываю одностраничные сайты, интернет-магазины с любым функционалом и приложения любой сложности.

✨ Процесс работы:

Шаг 1.

Обсуждение деталей, формирование ТЗ 

Шаг 2.

Формирую бюджет и сроки на основе ТЗ

Шаг 3.

Предоплата 30% от бюджета проекта

Шаг 4.

Работа над проектом до последних правок

Шаг 5.

Оплата оставшейся части

Шаг 6.

Я высылаю Вам исходные файлы и дополнительные материалы

✨ Способы оплаты:

  • WebMoney
  • YandexMoney
  • Оплата через Visa/Master card

✨ Цены и сроки :

Лендинги

  • До 6-ти блоков: 60$
  • Каждый последующий блок: +10$
  • Адаптив(планш.+смарт.): +30$
  • Сроки ~ 3-5 дня
Сайты

  • Главная страница: от 60$
  • Адаптив главной (планш.+смарт.): +30$
  • Сроки главной ~ 3-5 дня
  • Внутренние страницы: 10$ / за 1стр.
  • Адаптив внутренней (планш.+смарт.): +5$ / за 1стр.
  • Сроки внутренней ~ 1-2 дня
Правки по дизайну, в рамках согласованного технического задания, делаю  бесплатно, пока Вы не будете довольны  :)

✨Контакты: