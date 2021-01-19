Я разрабатываю удобные и современные веб-сайты для решения задач бизнеса. Основные направления — UI/UX дизайн. Разрабатываю одностраничные сайты, интернет-магазины с любым функционалом и приложения любой сложности.
✨ Процесс работы:
Шаг 1.
Обсуждение деталей, формирование ТЗ
Шаг 2.
Формирую бюджет и сроки на основе ТЗ
Шаг 3.
Предоплата 30% от бюджета проекта
Шаг 4.
Работа над проектом до последних правок
Шаг 5.
Оплата оставшейся части
Шаг 6.
Я высылаю Вам исходные файлы и дополнительные материалы
✨ Способы оплаты:
- WebMoney
- YandexMoney
- Оплата через Visa/Master card
✨ Цены и сроки :
Лендинги
- До 6-ти блоков: 60$
- Каждый последующий блок: +10$
- Адаптив(планш.+смарт.): +30$
- Сроки ~ 3-5 дня
- Главная страница: от 60$
- Адаптив главной (планш.+смарт.): +30$
- Сроки главной ~ 3-5 дня
- Внутренние страницы: 10$ / за 1стр.
- Адаптив внутренней (планш.+смарт.): +5$ / за 1стр.
- Сроки внутренней ~ 1-2 дня
✨Контакты:
- https://www.behance.net/marlavshukc94f
- [email protected]
- +375(44) 410 37 71 (Telegram, Viber, Whatsapp)
- Telegram: @marlavshuk96
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