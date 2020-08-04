Время делать красиво
Привет!
Меня зовут Александр и я UX/UI дизайнер.
Для меня это занятие мечты. Погружаюсь в дизайн с головой, окрыляет возможность творческого развития. Стараюсь вложить душу в каждый проект.
Занимался саморазвитием. Прошел профессиональное обучение. Но, для меня, как человека, который любит совершенствоваться, процесс обучения никогда не заканчивается:)
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- СК"Легал" (Алмазное бурение)105 просмотров
- СК"Легал" (Машинная штукатурка)85 просмотров
- Royal p2p99 просмотров
- СК "Легал"96 просмотров
- Центр лазерной проктологии68 просмотров
- Сеть клиник эстетической медицины ULTRALine81 просмотр
- SpeedUp Taxi58 просмотров
- Cashback Binance70 просмотров
- Сеть клиник эстетической медицины Best Clinic53 просмотра
- Курсы английского языка EnOn97 просмотров
- Компания "Ровный пол"72 просмотра
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
4 года назад
Быстро(моментально) в полном соответствии с ТЗ. Отличная коммуникация). Настоятельно рекомендую!
Ответный отзыв
Всё четко и понятно. Оплата моментальная. Всегда буду рад поработать еще
$20
10 баллов
5 лет назад
Спасибо Александру за работу! Выполнил быстро, коммуникация на высоте, все замечания учтены. Мои рекомендации )
Ответный отзыв
Спасибо Станиславу за проект. Всё по существу, никаких нареканий, всегда на связи и плата в срок. Однозначно рекомендую!
$22
10 баллов
5 лет назад
Отличный дизайнер. Просто прочел мысли и сделал то, что надо. Всем рекомендую)
Ответный отзыв
Спасибо за интересный проект. Задание для полёта мысли, оперативное согласование и своевременная оплата. Что еще нужно от заказчика?!