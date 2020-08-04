Время делать красиво

Привет!

Меня зовут Александр и я UX/UI дизайнер.

Для меня это занятие мечты. Погружаюсь в дизайн с головой, окрыляет возможность творческого развития. Стараюсь вложить душу в каждый проект.

Занимался саморазвитием. Прошел профессиональное обучение. Но, для меня, как человека, который любит совершенствоваться, процесс обучения никогда не заканчивается:)