mrrelax

Александр Рудаков mrrelax

 
37 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Время делать красиво

Привет!

Меня зовут Александр и я UX/UI дизайнер.

Для меня это занятие мечты. Погружаюсь в дизайн с головой, окрыляет возможность творческого развития. Стараюсь вложить душу в каждый проект.

Занимался саморазвитием. Прошел профессиональное обучение. Но, для меня, как человека, который любит совершенствоваться, процесс обучения никогда не заканчивается:)

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Отзывы заказчиков

KirsanovEvgeny
Евгений 
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$3
10 баллов
4 года назад
Отрисовать простой логотип
Быстро(моментально) в полном соответствии с ТЗ. Отличная коммуникация). Настоятельно рекомендую!
Всё четко и понятно. Оплата моментальная. Всегда буду рад поработать еще
Ответный отзыв
Buckman
32 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Дизайн внутренней страницы
Спасибо Александру за работу! Выполнил быстро, коммуникация на высоте, все замечания учтены. Мои рекомендации )
Спасибо Станиславу за проект. Всё по существу, никаких нареканий, всегда на связи и плата в срок. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Alexandr177
Александр 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$22
10 баллов
5 лет назад
Дизайн 1-го и 2-го экрана
Отличный дизайнер. Просто прочел мысли и сделал то, что надо. Всем рекомендую)
Спасибо за интересный проект. Задание для полёта мысли, оперативное согласование и своевременная оплата. Что еще нужно от заказчика?!
Ответный отзыв