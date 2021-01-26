Отрисовать простой логотип

$3
Логотипы и ЗнакиЗавершен4 заявки202 просмотра
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Рисуем сюда https://spectransport.ru/

Надпись МОСКАНАЛ.РФ примерно как тут https://москанал.рф/ только соответственно в цветах спецтранспорта. 

3 года назад
KirsanovEvgeny
Евгений 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
mrrelax
35 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$3
1 день
Быстро(моментально) в полном соответствии с ТЗ. Отличная коммуникация). Настоятельно рекомендую!
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