Разработать логотип

$20
Логотипы и ЗнакиЗакрыт24 заявки346 просмотров
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Здравствуйте. Нужно разработать логотип для термоклейма по дереву ( размер клейма 10 х 30 мм).  В лого должны присутствовать слова: Simon Woodtools или Simon Carving или Simon Woodcarving. Логотип должен быть оригинален, слова не обязательно в строку.

3 года назад
guest_16051979977078
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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