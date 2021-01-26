Ролик обыгрывающий логотип, для размещения на корпоративном сайте, для начала презентаций и т д. Сценарий прикреплен.
Дизайн логотипа Торг. марки керамических обогревателей
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Нужно разработать несложный, но стильный и запоминающийся логотип Торг. марки для бытового теплового оборудования - керамических обогревателей: Roca Caliente
Логотип должен быть графическим, простым, но запоминающимся и передавать суть продукции.
Ждём Ваши варианты!)
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