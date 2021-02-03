Предложить вариант логотипа для интернет магазина

$15
Логотипы и ЗнакиЗавершен30 заявок1561 просмотр
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#1$15

Для интернет магазина предложить вариант логотипа 

магазин: http://salemobil.ru/

ссылки на примеры в текстовом документе.

так же ваши любые варианты, главное что бы он был выделяющимся в шапке и под цветовую стилистику дизайна сайта.

3 года назад
maksim-nb
Максим 
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2 дня назад
Победитель конкурса
polina_rodkina
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#1
Предложила самый подходящий вариант логотипа!
Спасибо за интересный проект))
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#1
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