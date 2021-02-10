Логотип бренда женской одежды

С Натальей приятно и легко работать, особенно учитывая схожесть наших вкусов)) Это был интересный проект, я рада, что поработала в сфере женской одежды и двойне рада, что Наталья довольна результатом. Оплата своевременная, общение очень вежливое. Всем рекомендую для сотрудничества!