Логотип бренда женской одежды

Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка166 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день! Цвета, возможные  для использования- черный, белый, бежевый, молочный, золотой, бронза

3 года назад
Natalia_Piter
Наталья 
40 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
MarinaPA
Марина 
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
10 дней назад
3 года назад
$68
5 дней
Марина великолепно выполнила заказ, все варианты были оригинальны, было непросто выбрать один, хотелось все сразу. Марина полностью почувствовала стиль, настроение бренда и выразила его. По срокам все как договаривались. Приятно работать, рекомендую.
С Натальей приятно и легко работать, особенно учитывая схожесть наших вкусов)) Это был интересный проект, я рада, что поработала в сфере женской одежды и двойне рада, что Наталья довольна результатом. Оплата своевременная, общение очень вежливое. Всем рекомендую для сотрудничества!
  • Похожие заказы

  • Нарисовать логотип

    Необходимо нарисовать логотип. Смотрите вложение, первая буква "А" на пирамиде должна располагаться на 9 ступени (приблизительно в центре всей пирамиды), вторая "А" должна быть на 7 ступени. Пирамида - египетская, но без камней. Можно поиграть ...

    Логотипы и Знаки26 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Намалювати логотип

    Потрібно розробити логотип за 1 день. Логотип має бути виконаний у мінімалістичному стилі і використано максимум 2 кольори.  Приблизно такий:

    Логотипы и Знаки23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Редизайн логотипа

    Нужен редизайн логотипа. Есть старый логотип нужно переделать логотип сохранив узнаваемость и чтобы вписывался на сайт (safetile ru). Основное лого нужно 3 к 1, сделаем 3-4 прототипа/макета один утвердим, который будем дорабатывать и на его ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужно сделать значок (эмблему) для карточки товаров

    $15

    Нужно придумать значок круглый для размещения на карточке товаров. Значок должен быть один, но надписей несколько разных. Подарок мужчине, Подарок для мальчика, подарок для девочки, подарок девушке. мужские должны быть с голубым цветом, женские с ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Логотип и баннеры

    $30

    Добрый день, нужно нарисовать логотип для салона красоты Sharmel Beauty - цвет, шрифт - баннер для обложки страницы Facebook - шаблон визитки - шаблон для разных документов  в виде фирменного стиля ================ все нужно предоставить в исходнике PSD  - разложено по папкам ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад