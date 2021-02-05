Нужен редизайн логотипа. Есть старый логотип нужно переделать логотип сохранив узнаваемость и чтобы вписывался на сайт (safetile ru). Основное лого нужно 3 к 1, сделаем 3-4 прототипа/макета один утвердим, который будем дорабатывать и на его основе еще маленький квадратный (для favicon) и большой квадратный.

Также в логотипе нужно использовать как минимум 2 цвета - черный или его оттенки и rgb 255, 152, 0, также возможно добавление новый цветов. Тематика резиновые напольные покрытия (в основном плитка и рулоны). Старый логотип на сайте, жду ваших предложений по стоимости, условия и примеры работ