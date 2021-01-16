Нужен логотип (бренд)

Добрый день, нужно нарисовать логотип для салона красоты Sharmel Beauty - цвет, шрифт - баннер для обложки страницы Facebook - шаблон визитки - шаблон для разных документов в виде фирменного стиля ================ все нужно предоставить в исходнике PSD - разложено по папкам ...
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Нужен узнаваемы логотип. аренда Харьков. и Недвижимость Харьков. иконки в соц сети
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