Логотип по готовой идее

Хотел бы логотип заказать. В целом идея понятная, делаем название сайта, ниже размещаем слоган во вторую строку. Слева иконка. Цвета надо подобрать. Шрифт тоже. Можно немного визуально подправить (закругления элементов, либо с ними либо без делать, не знаю как лучше).

Пример накидал в пейнте. Иконка которую использовать во вложении также Evalution.

На этой иконке надо изменить кое что. А+ заменить на цифру 5 - разместить под галочкой, отступы равномерные внутри "листочка" сделать. Цвет галочки предварительно зеленый. Цвет самого логотипа надо подобрать к тому дизайну, который делали.

Логотип должен на мобильном телефоне хорошо выглядеть, символы читаться при маленьком разрешении.

Текстовка:

Строка 1. DiplomStudio

Строка 2. помощь студентам

Требования:

1. Ширина строк текста должна быть одинаковой (размер шрифта нижней строки подогнать по ширине текста верхней строки)

2. Читаемость на мобильном телефоне (50% ширины экрана)

3. SVG или PNG формат

4. Предоставление исходника формата программы, в которой был сделан данный логотип