Логотип для клише

$10
Логотипы и ЗнакиЗавершен11 заявок414 просмотров
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Уважаемые дизайнеры,  необходимо разработать логотип для клише, которое будет теснится на изделиях из кожи.

Наброски для логотипа имеются на картинке со словами BULL SKIN (мои наброски).

Надпись вижу Bull skin - в переводе бычья кожа.  Возможна надпись Bizon - бизон. 

Также можно добавить слово  handmade - ручная работа.

Буквы могут быть все заглавные, без разницы, главное чтобы смотрелось лаконично.

Букву U  в слове bull можно отобразить в форме головы быка как на примере.

Возможна надпись и рядом силуэт быка, бизона - доверяю вашей фантазии. Возможна надпись с  рамкой и т.д. Возможен просто силуэт быка.

Желаемые размеры: ширина 30мм, высота - до 15мм. Если логотип будет круглый или квадратный, что тоже допускается, размер должен быть 15-20мм.

Линии букв и остальных деталей не тоньше 1мм.

Приветствую меньше деталей.

Файл должен быть в векторе Ai.

3 года назад
pavellogo
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
St_ViT
47 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$10
1 день
Очень ответственный и комуникабельный человек. Сразу предложил несколько вариантов. В процессе доработки логотипа, предложил еще несколько вариантов, на которых мы пришли к единому мнению. СОВЕТУЮ.
Отличный заказчик. Постановка задачи на высоте. Крайне рекомендую к сотрудничеству!!!
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