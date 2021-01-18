Уважаемые дизайнеры, необходимо разработать логотип для клише, которое будет теснится на изделиях из кожи.

Наброски для логотипа имеются на картинке со словами BULL SKIN (мои наброски).

Надпись вижу Bull skin - в переводе бычья кожа. Возможна надпись Bizon - бизон.

Также можно добавить слово handmade - ручная работа.

Буквы могут быть все заглавные, без разницы, главное чтобы смотрелось лаконично.

Букву U в слове bull можно отобразить в форме головы быка как на примере.

Возможна надпись и рядом силуэт быка, бизона - доверяю вашей фантазии. Возможна надпись с рамкой и т.д. Возможен просто силуэт быка.

Желаемые размеры: ширина 30мм, высота - до 15мм. Если логотип будет круглый или квадратный, что тоже допускается, размер должен быть 15-20мм.

Линии букв и остальных деталей не тоньше 1мм.

Приветствую меньше деталей.

Файл должен быть в векторе Ai.