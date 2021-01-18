Нужно создать логотип для бренда Focus Photography School. Как видно из названия, это курсы, связанные с фотографией, следовательно дизайн должен соответствовать. Нужно сделать ниже следующее: 1) Предложить несколько вариантов лого, детально доработать выбранный. Логотип – не просто ...
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Уважаемые дизайнеры, необходимо разработать логотип для клише, которое будет теснится на изделиях из кожи.
Наброски для логотипа имеются на картинке со словами BULL SKIN (мои наброски).
Надпись вижу Bull skin - в переводе бычья кожа. Возможна надпись Bizon - бизон.
Также можно добавить слово handmade - ручная работа.
Буквы могут быть все заглавные, без разницы, главное чтобы смотрелось лаконично.
Букву U в слове bull можно отобразить в форме головы быка как на примере.
Возможна надпись и рядом силуэт быка, бизона - доверяю вашей фантазии. Возможна надпись с рамкой и т.д. Возможен просто силуэт быка.
Желаемые размеры: ширина 30мм, высота - до 15мм. Если логотип будет круглый или квадратный, что тоже допускается, размер должен быть 15-20мм.
Линии букв и остальных деталей не тоньше 1мм.
Приветствую меньше деталей.
Файл должен быть в векторе Ai.
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