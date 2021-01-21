Создать логотип для магазина детских товаров

Логотипы и ЗнакиЗавершен16 заявок343 просмотра
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Уважаемые дизайнеры!

Необходимо создать логотип для интернет магазина детских эко игрушек и handmade товаров для младенцев. Логотип должен представлять зайку желательно с шариком висящим в небе примерная картинка прикрепится. Логотип должен содержать название магазина little bunny красивыми курсивными буквами и содержать только очертания (черные линии на белом фоне) в формате png и svg

3 года назад
guest_16106150015724
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
tetsi
30 летФранция
4 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
3 года назад
$50
5 дней
Очень рекомендую работать с Татьяной! Она проявила выдержку и терпение, подавала свои креативные идеи и выполнила работу качественно и в срок! Спасибо огромное! Я бы очень рада поработать с Вами!
Оксана, благодарю за интересный проект. Было приятно работать с Вами. Четко поставлены задачи и оплата в срок. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
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