Разработка логотипа кафе

Логотипы и ЗнакиЗавершен22 заявки492 просмотра
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«Таверна & Кофейня «Vasko da Gama»» - заведение общественного питания в прибрежной зоне портового города, состоящее из таверны с широким ассортиментом блюд, «привезенных из путешествий по всем 5ти континентам», и кофейни.

 

Позиционирующее сообщение целевым сегментам рынка

«Вкус путешествий»

Цель:

Разработать логотип компании, соответствующий критериям (характеристикам), которые расположены по важности:

  • Богатый кулинарный опыт заведения, собранный со всех пяти континентов мира,
  • Увлекательные морские путешествия и приключения,
  • Натуральность исходных продуктов (ингредиентов) для приготовления блюд,
  • Доброжелательность и радушие хозяев - «капитана и команды корабля»,
  • Демократичность заведения и функциональный минимализм.
Ожидаемый результат работы:

  • 5-7 различных черновых набросков логотипа, включающего полное название компании (Таверна & Кофейня «Vasko da Gama»), отражающих обозначенные характеристики.
  • Доработка 3-4 вариантов логотипа для проведения тестирования.
  • Доработка одного выбранного варианта логотипа до финального утверждения.
  • Минимально-необходимый набор шаблонов (логотип, шрифты, фон и пр.) с кратким описанием принципов их использования.
Критерии оценки результата: 

Максимальное визуальное отражение представленных характеристик, легко воспринимаемых потребителями. Для оценки связи логотипа с указанными выше характеристиками будет проводиться

тестирование на целевых аудиториях компании. 

Вехи:

не позднее 20.01 — предоставлены эскизы знака/логотипа (5-7 шт)

не позднее 26.01 — в соответствии с обратной связью доработаны 3-4 варианта

логотипа для тестирования (тестирование до 01.02.21).

не позднее 03.02 - предоставлены минимально-необходимый набор шаблонов (логотип, шрифты, фон и пр.) с кратким описанием принципов их использования.

Исходные материалы:

Выбранному исполнителю будет предоставлен документ с описанием системы идентичности бренда.

3 года назад
pavlina113
Алина 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
10 дней назад
Выбранный исполнитель
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
онлайн
3 года назад
$100
25 дней
Прямо очень довольна работой Виктора! при разработке лого предложил действительно разные варианты, вдумчиво и оперативно выполнял доработки, чувствовалась заинтересованность в результате. Давал комментарии и пояснения. Работа очень четкая, при этом творческий аспект на высоте. Результат в виде лого-бука - структурированный и весомый. Однозначно будем обращаться еще. Очень рекомендую! Спасибо большое!!
По-настоящему интересное задание, детальный бриф, оперативные комментарии в процессе работы и только позитивное впечатление от совместной работы) Благодарю за сотрудничество!
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