Разработка логотипа кафе

Добрый день! Нужно сделать логотип, на прозрачном фоне, чтобы можно было вставлять на сайт и т.д. Название компании "AlexHome", это агенство недвижимости. Сам лого уже придуман, нужно просто его быстро сделать(см. прикрепленный файл) Квадрат с черными контурами, внутри ...
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«Таверна & Кофейня «Vasko da Gama»» - заведение общественного питания в прибрежной зоне портового города, состоящее из таверны с широким ассортиментом блюд, «привезенных из путешествий по всем 5ти континентам», и кофейни.
Позиционирующее сообщение целевым сегментам рынка
«Вкус путешествий»
Цель:
Разработать логотип компании, соответствующий критериям (характеристикам), которые расположены по важности:
- Богатый кулинарный опыт заведения, собранный со всех пяти континентов мира,
- Увлекательные морские путешествия и приключения,
- Натуральность исходных продуктов (ингредиентов) для приготовления блюд,
- Доброжелательность и радушие хозяев - «капитана и команды корабля»,
- Демократичность заведения и функциональный минимализм.
- 5-7 различных черновых набросков логотипа, включающего полное название компании (Таверна & Кофейня «Vasko da Gama»), отражающих обозначенные характеристики.
- Доработка 3-4 вариантов логотипа для проведения тестирования.
- Доработка одного выбранного варианта логотипа до финального утверждения.
- Минимально-необходимый набор шаблонов (логотип, шрифты, фон и пр.) с кратким описанием принципов их использования.
Максимальное визуальное отражение представленных характеристик, легко воспринимаемых потребителями. Для оценки связи логотипа с указанными выше характеристиками будет проводиться
тестирование на целевых аудиториях компании.
Вехи:
не позднее 20.01 — предоставлены эскизы знака/логотипа (5-7 шт)
не позднее 26.01 — в соответствии с обратной связью доработаны 3-4 варианта
логотипа для тестирования (тестирование до 01.02.21).
не позднее 03.02 - предоставлены минимально-необходимый набор шаблонов (логотип, шрифты, фон и пр.) с кратким описанием принципов их использования.
Исходные материалы:
Выбранному исполнителю будет предоставлен документ с описанием системы идентичности бренда.
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