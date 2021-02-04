Разработка логотипа кафе

«Таверна & Кофейня «Vasko da Gama»» - заведение общественного питания в прибрежной зоне портового города, состоящее из таверны с широким ассортиментом блюд, «привезенных из путешествий по всем 5ти континентам», и кофейни.

Позиционирующее сообщение целевым сегментам рынка

«Вкус путешествий»

Цель:

Разработать логотип компании, соответствующий критериям (характеристикам), которые расположены по важности:

Богатый кулинарный опыт заведения, собранный со всех пяти континентов мира,

Увлекательные морские путешествия и приключения,

Натуральность исходных продуктов (ингредиентов) для приготовления блюд,

Доброжелательность и радушие хозяев - «капитана и команды корабля»,

Демократичность заведения и функциональный минимализм.

5-7 различных черновых набросков логотипа, включающего полное название компании (Таверна & Кофейня «Vasko da Gama»), отражающих обозначенные характеристики.

Доработка 3-4 вариантов логотипа для проведения тестирования.

Доработка одного выбранного варианта логотипа до финального утверждения.

Минимально-необходимый набор шаблонов (логотип, шрифты, фон и пр.) с кратким описанием принципов их использования.

Максимальное визуальное отражение представленных характеристик, легко воспринимаемых потребителями. Для оценки связи логотипа с указанными выше характеристиками будет проводиться

тестирование на целевых аудиториях компании.

Вехи:

не позднее 20.01 — предоставлены эскизы знака/логотипа (5-7 шт)

не позднее 26.01 — в соответствии с обратной связью доработаны 3-4 варианта

логотипа для тестирования (тестирование до 01.02.21).

не позднее 03.02 - предоставлены минимально-необходимый набор шаблонов (логотип, шрифты, фон и пр.) с кратким описанием принципов их использования.

Исходные материалы:

Выбранному исполнителю будет предоставлен документ с описанием системы идентичности бренда.