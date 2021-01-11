Нужно сделать лого для сайта игровой тематики. Лого должно быть горизонтальным под мой шаблон дизайна (ссылку на шаблон предоставлю) Тип лого - текстовое с красиво вписанными гейм элементами, но без всяких банальных джойстиков и геймпадов. Нужно в двух ...