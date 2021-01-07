Необходимо сделать логотип для цветочного магазина Magic flower

Логотипы и ЗнакиЗакрыт45 заявок1281 просмотр
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Форма логотипа может быть любая желательно круглая, название Magic-flower, слоган Цвети Свети Люби

пример логотипа прикрепляю только вместо В буква M

3 года назад
guest_16103897511406
3 года в сервисе
Был
3 года назад