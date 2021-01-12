Перевести в вектор логотип.

Логотипы и ЗнакиЗавершен9 заявок698 просмотров
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Требуется качественная картинка. Нужно изменить немного цвет, нужен как на маленьком скрине или чуть ярче.

3 года назад
guest_16102233055191
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
skemovich
21 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
$20
3 дня
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