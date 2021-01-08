Нарисовать лого с жпг в аи

$7
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка175 просмотров
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Привет. Ребят, надо нарисовать из жпг лого в кривых. На печать в полиграфии. Оплата в грн на карту. Лого: https://prnt.sc/wj28sn

3 года назад
silainstudio
Владислав 
29 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
paravozik_peina
21 годРоссия
3 года в сервисе
Был
11 дней назад
3 года назад
$7
1 день
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