Логотип и сайт OiLove

Женская Жизнь (ЖЖ) - это о женских секретах, о женской жизни (рецепты, эстетика, воспитание детей, уют дома...) Логотип на белом фоне темно синий, индиго или пурпурный(примерные фото прикрепила по цвету) Хотелось бы посмотреть логотип с лотосом (пример ...
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Андрей, добрый день!
Нужен логотип и впоследствии сайт по прототипу (прототип ещё готовится).
Сначала логотип.
Магазин с собственным производством натуральной уходовой косметики на основе масел. Косметика производится исключительно из масел и натуральных компонентов, без химии вообще.
Название магазина - "OiLove". Слоган - "Natural care".
Предпочтений по цветам особых нет, хотелось бы единственное все в более нежных тонах.
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