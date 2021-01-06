Логотип и сайт OiLove

Логотипы и ЗнакиЗакрыт1 заявка582 просмотра
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Андрей, добрый день!

Нужен логотип и впоследствии сайт по прототипу (прототип ещё готовится). 

Сначала логотип. 

Магазин с собственным производством натуральной уходовой косметики на основе масел. Косметика производится исключительно из масел и натуральных компонентов, без химии вообще. 

Название магазина - "OiLove". Слоган - "Natural care".

 Предпочтений по цветам особых нет, хотелось бы единственное все в более нежных тонах. 

3 года назад
Deem8
36 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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