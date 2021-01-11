Обновить лого + сделать его в svg

Нужно сделать пиктограмму запрета бактерий и вирусов в векторе и смимикрировать под логотип охотников за привидениями. Пример моих стараний прилагаю к этому заказу. Можно добавить цвета, можно сделать бактерию более доброй, хотя можно и более ...