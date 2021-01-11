Обновить лого + сделать его в svg

$10
Логотипы и ЗнакиЗакрыт19 заявок438 просмотров
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Есть старенький логотип, нужно слегка обновить и выдать два варианта в png и svg с исходником (1024х1024px)

3 года назад
Zora
Юрий 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 дней назад
Выбранный исполнитель
casto
25 летРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$10
1 день
Оперативно сработали. Постоянно на связи, быстрые правки, все как я люблю) Отдельная благодарность за бонус в дополнение к оговоренной работе!
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