Солдать Логотип logotype

Логотипы и ЗнакиЗакрыт35 заявок4740 просмотров
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Добрий день ! Нуждаюсь в интересном Логотипе для компании занимающейся реставрацией перестройкой и тюнингом , сфера очень широкая ! Нужен логотип и по горизонтале и в столбец ! Цвета не вибрани , лого должно бить мажорним цветним и жизнирадосним ! MADE with TUR love 

3 года назад
Wysogotowo
48 летУкраина
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад