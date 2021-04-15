UI/UX designer
Преимущественно занимаюсь вебом, разработкой приложений. Широкий профиль — от баннеров до моушена. Также занимаюсь фотографией.
UX-проработка информации, могу написать текст для сайта.
Пишите мне в телеграм @Grosellas или на почту [email protected]
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Портфолио
- Баннеры и обложки для спортивного телеканала55 просмотров
- Email-рассылка Профессионалы98 просмотров
- Email-рассылка Омолоко105 просмотров
- Наклейки для первоклашек66 просмотров
- Дашборд с инфографикой68 просмотров
- Баннеры, сторис, инфографика для соцсетей71 просмотр
- Создание сайта для продажи шоу-франшиз39 просмотров
- Командная работа над созданием айдентики компании59 просмотров
- Ретушь фотографий42 просмотра
- Создание пригласительной рассылки для почты60 просмотров
- Инфографика для внутреннего портала58 просмотров