Grosellas

Ольга Неклюдова Grosellas

 
30 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
UI/UX designer

Преимущественно занимаюсь вебом, разработкой приложений. Широкий профиль — от баннеров до моушена. Также занимаюсь фотографией. 

UX-проработка информации, могу написать текст для сайта.

Пишите мне в телеграм @Grosellas или на почту [email protected]

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