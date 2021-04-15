UI/UX designer

Преимущественно занимаюсь вебом, разработкой приложений. Широкий профиль — от баннеров до моушена. Также занимаюсь фотографией.

UX-проработка информации, могу написать текст для сайта.

Пишите мне в телеграм @Grosellas или на почту [email protected]