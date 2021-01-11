Перерисовать логотип

Добрый день! Надо перерисовать знаки, пример того, что есть сейчас - в прикрепленном файле. Их, знаков, 20. Есть пример того, какая новая форма знака нравится.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
добрый день!
есть логотип, надо его сделать в psd для сайта.
всем спасибо за отклики!
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