Создать знаки

Логотипы и ЗнакиЗавершен4 заявки267 просмотров
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Добрый день! Надо перерисовать знаки, пример того, что есть сейчас - в прикрепленном файле. Их, знаков, 20. 

Есть пример того, какая новая форма знака нравится.

3 года назад
zolotivan
Иван 
45 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
m-x
55 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
день назад
3 года назад
$15
1 день
Положительный опыт сотрудничества. Могу смело рекомендовать. И конечно буду еще обращаться.
Отличный заказчик.
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