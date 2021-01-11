Ребрединг лого

Логотипы и ЗнакиЗакрыт24 заявки368 просмотров
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Интересует ребрейдинг этого лого. Магазин аксессуаров к мобильным телефонам. Есть предложения? Сроки и стоимость?

Лого AMT (Аксессуары к Мобильным Телефонам)

Оборудование не меняется, поэтому цветовая гамма должна ему соответствовать.

Фото приложил 

Бюджет до 250 грн максимум

3 года назад
mark25
28 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад