Ребрединг лого

Региональная компания по продаже кофе в формате to go. В комплексе находится 3 уличные кофейни , и 1 магазин по продаже зернового кофе и всей необходимой продукции для его приготовления и реализации, магазин работает как ...
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Интересует ребрейдинг этого лого. Магазин аксессуаров к мобильным телефонам. Есть предложения? Сроки и стоимость?
Лого AMT (Аксессуары к Мобильным Телефонам)
Оборудование не меняется, поэтому цветовая гамма должна ему соответствовать.
Фото приложил
Бюджет до 250 грн максимум
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