Создание логотипа кофейной компании

# 1 — $ 50

Региональная компания по продаже кофе в формате to go. В комплексе находится 3 уличные кофейни , и 1 магазин по продаже зернового кофе и всей необходимой продукции для его приготовления и реализации, магазин работает как с розничными клиентами так и в формате b2b. В кофейнях и магазине будет реализовываться кофе под собственным брендом.

После выбора логотипа, необходимо будет создать дизайн меню, и фасада магазина и внешнего вида транспортных средств (за отдельную плату )

Название компании Dope (допинг) , полное название Dope Coffee Company. Необходимые требования к логотипу, должен подчеркнуть крутость и профессионализм комании, кофейня с лучшими показателями продаж в своем регионе, и высокими стандартами качества в изготовлении кофейных напитков. Логотип должен соответствовать требованиям времени и быть узнаваемым.