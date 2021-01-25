Создание логотипа кофейной компании

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен32 заявки2819 просмотров
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#1$50

Региональная компания по продаже кофе в формате to go. В комплексе находится 3 уличные кофейни , и 1 магазин по продаже зернового кофе и всей необходимой продукции для его приготовления и реализации, магазин работает как с розничными клиентами так и в формате b2b. В кофейнях и магазине будет реализовываться кофе под собственным брендом. 

После выбора логотипа, необходимо будет создать дизайн меню, и фасада магазина и внешнего вида транспортных средств (за отдельную плату )

Название компании Dope (допинг) , полное название Dope Coffee Company. Необходимые требования к логотипу, должен подчеркнуть крутость и профессионализм комании, кофейня с лучшими показателями продаж в своем регионе, и высокими стандартами качества в изготовлении кофейных напитков. Логотип должен соответствовать требованиям времени и быть узнаваемым.

3 года назад
paschenkoyura
Украина
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10 месяцев назад
Победитель конкурса
VitaKvita
Виктория 
53 годаУкраина
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#1
Качество работы на высоком уровне. Комуникация без проблем, были учтены и исправлены все замечания.
Спасибо за интересный конкурс. Отличный заказчик. Рекомендую!
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