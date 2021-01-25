Создание логотипа кофейной компании

Необходимо создать логотип компании ортопедических товаров "ortoX" (корсеты, бандажи, фиксаторы, стельки и пр.). В логотипе обязательно использовать название компании в любом его проявлении. Приоритет на минимализм. Остальное - на Ваше усмотрение.
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Региональная компания по продаже кофе в формате to go. В комплексе находится 3 уличные кофейни , и 1 магазин по продаже зернового кофе и всей необходимой продукции для его приготовления и реализации, магазин работает как с розничными клиентами так и в формате b2b. В кофейнях и магазине будет реализовываться кофе под собственным брендом.
После выбора логотипа, необходимо будет создать дизайн меню, и фасада магазина и внешнего вида транспортных средств (за отдельную плату )
Название компании Dope (допинг) , полное название Dope Coffee Company. Необходимые требования к логотипу, должен подчеркнуть крутость и профессионализм комании, кофейня с лучшими показателями продаж в своем регионе, и высокими стандартами качества в изготовлении кофейных напитков. Логотип должен соответствовать требованиям времени и быть узнаваемым.
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