Нужно сделать лого для сайта игровой тематики. Лого должно быть горизонтальным под мой шаблон дизайна (ссылку на шаблон предоставлю) Тип лого - текстовое с красиво вписанными гейм элементами, но без всяких банальных джойстиков и геймпадов. Нужно в двух ...
Создать логотип компании ортопедических товаров "ortoX"
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Необходимо создать логотип компании ортопедических товаров "ortoX" (корсеты, бандажи, фиксаторы, стельки и пр.).
В логотипе обязательно использовать название компании в любом его проявлении.
Приоритет на минимализм.
Остальное - на Ваше усмотрение.
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