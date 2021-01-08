Создать логотип компании ортопедических товаров "ortoX"

Логотипы и ЗнакиЗакрыт36 заявок467 просмотров
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Необходимо создать логотип компании ортопедических товаров "ortoX" (корсеты, бандажи, фиксаторы, стельки и пр.).

В логотипе обязательно использовать название компании в любом его проявлении. 

Приоритет на минимализм.

Остальное - на Ваше усмотрение.

3 года назад
guest_16104074654354
3 года в сервисе
Был
3 года назад