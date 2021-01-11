Логотип и видео с логотипом

Логотипы и ЗнакиЗакрыт12 заявок413 просмотров
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Нужно сделать логотип «NSTeam», А также видеографика этого логотипа. 

ключевые моменты: сделать молнию, либо пропустить молнию по буквам. 

3 года назад
guest_16104408686653
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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