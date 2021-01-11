Сделать логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт67 заявок637 просмотров
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Добрый день!

Нужно сделать логотип, на прозрачном фоне, чтобы можно было вставлять на сайт и т.д.

Название компании "AlexHome", это агенство недвижимости.

Сам лого уже придуман, нужно просто его быстро сделать(см. прикрепленный файл)

Квадрат с черными контурами, внутри прямоугольник - это типо здание - высотка

3 года назад
Alexei88
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
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