Дизайнер на все руки от скуки

Я начинающий дизайнер с опытом работы в сфере дизайна-1,5 года

Могу выполнить логотип любой сложности и в любом стиле, грубо говоря на вкус и пожелания заказчика)

ДЕТАЛИ ЗАКАЗА

При выполнении заказа обговариваю все детали с клиентом, чтобы вносить как можно меньше правок в проект и предоставлять сразу несколько вариантов чернового рисунка.

СРОКИ И ПРАВКИ

Каждый заказ стараюсь выполнить в максимально короткие сроки и в максимальном качестве, но готов вносить неограниченные правки в дизайн, если конечно клиент хочет этого.(P.S.это происходит крайне редко)

ЦЕНА

На данный момент работаю без предоплаты, чтобы наработать отзывы и портфолио.Цену обговариваю заранее и стараюсь максимально демократичную для себя и для клиента, чтобы у обоих остались прекрасные впечатления после совместной работы)