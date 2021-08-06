1. Делаю на заказ: Рефераты, Курсовые, Дипломные, Диссертации. 2. Делаю на заказ Логотип от одного и больше

Исполнительная.

Делаю на заказ онлайн Логотип с нуля от одного и больше. Оформление и дизайн делаю сама. Отправляю файлом сделанный Логотип онлайн. Название придумываю сама или вы напишите. Если Логотип на конкретную тематику, вы сами напишите, если нет, я придумаю или сделаю. Присылаю несколько вариантов и вы выбираете, какой лучше. Смогу присылать по одному вы сможете выбрать, какой больше понравится. Высылаю после оплаты.