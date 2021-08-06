1. Делаю на заказ: Рефераты, Курсовые, Дипломные, Диссертации. 2. Делаю на заказ Логотип от одного и больше
Исполнительная.
Делаю на заказ онлайн Логотип с нуля от одного и больше. Оформление и дизайн делаю сама. Отправляю файлом сделанный Логотип онлайн. Название придумываю сама или вы напишите. Если Логотип на конкретную тематику, вы сами напишите, если нет, я придумаю или сделаю. Присылаю несколько вариантов и вы выбираете, какой лучше. Смогу присылать по одному вы сможете выбрать, какой больше понравится. Высылаю после оплаты.
Портфолио
- Делаю фотографии разной тематики68 просмотров
- Делаю Рефераты, Курсовые, Дипломные, Диссертации72 просмотра
- Делаю на заказ Логотипы82 просмотра
Отзывы заказчиков
$20
2 балла
2 года назад
Никому не советую, данный фрилансер не соблюдает сроки выполнения работы, не соблюдает требования к выполнению работы, ещё и пытается доказать свою правоту. Из-за данного фрилансера я не успел сдать курсовую работу, она даже оригинальность не смогла набрать близко к нужному значению.
Рефераты, Курсовые и Дипломы
1 отзыв(-1)
$2/час
от $16от 1 дня
#221
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$2/час
от $16от 1 дня
#653
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $40от 1 дня
#1593