kalmykova_m

"Я не сожалею о том, что сделал. Я сожалею лишь о том, чего не сделал". Не упускайте шанс! Лучшие логотипы и редактирование видео здесь)

Я начинающий фрилансер.

Хочу зарабатывать и совмещать это с учебой. Пока только стремлюсь к совершенству, но уже хороша в своем деле - создании логотипов, дизайнов, редактировании фото и видео . Сейчас мои задачи: поиск клиентов и наработка базы, повышение уровня знаний в области моей работы и делать то, что я делаю, еще более качественно.

Пока беру чисто символическую плату за свой труд, ведь моя главные цели в данный момент - хорошая репутация и большое портфолио.