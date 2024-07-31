Графический дизайнер

Опыт в графическом дизайне с 2012 года.

Знаю все требования для подготовки макетов к печати, гравировки, фрезеровки, плоттерной резки и пр.

К работе отношусь ответственно! Ваш заказ будет выполнен качественно и в срок.

За консультацию денег не беру, поэтому пишите и спрашивайте)

полиграфия, разработка лого, наружная реклама, отрисовка в вектор, предпечатная подготовка, презентации, каталоги

и меню, календари настенные трио, моно и карманные, дизайн упаковок и этикеток, листовки, визитки, буклеты, баннера,

дизайн сайтов и наполнение в соц. сетях + умею создавать мокапы). Работаю в CorelDRAW, Photoshop и Illustrator.

Портфолио можно посмотреть по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/5uJJ/4QKw2kvjq/