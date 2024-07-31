Графический дизайнер
Опыт в графическом дизайне с 2012 года.
Знаю все требования для подготовки макетов к печати, гравировки, фрезеровки, плоттерной резки и пр.
К работе отношусь ответственно! Ваш заказ будет выполнен качественно и в срок.
За консультацию денег не беру, поэтому пишите и спрашивайте)
полиграфия, разработка лого, наружная реклама, отрисовка в вектор, предпечатная подготовка, презентации, каталоги
и меню, календари настенные трио, моно и карманные, дизайн упаковок и этикеток, листовки, визитки, буклеты, баннера,
дизайн сайтов и наполнение в соц. сетях + умею создавать мокапы). Работаю в CorelDRAW, Photoshop и Illustrator.
Портфолио можно посмотреть по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/5uJJ/4QKw2kvjq/
Я против войны в Украине!
Верстка полиграфии
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Логотипы и Знаки
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Наружная реклама
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