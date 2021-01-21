Несколько значков в векторе

Логотипы и ЗнакиЗавершен2 заявки244 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать круг, в нем написать. Подарок мужчине, Подарок мальчику, Подарок девочке, Женский подарок. Прислать в пдф.

3 года назад
umka223
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Anne707
Анна 
34 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$3
1 день
все хорошо
Все хорошо
  • Похожие заказы

  • Обновление логотипа

    Здравствуйте, Во вложении логотип, который я хотел бы обновить в соответствии с трендами и тенденциями 2020-2021 годов. Требования: 1) Общая концепция/форма меняться не должна, то есть лого должен остаться сочетанием букв "A" и "M", но с этим сочетанием ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Логотип и эйдетику для ювелирного магазина

    Нужен логотип и в будущим эйдетика ювелирного магазина. Тз обговариваем с заказчиком. Хотелось бы на логотипе видеть лису или какое либо другое благородное животное, желательно присылайте ваши наброски и ваши примеры работ.

    Логотипы и Знаки34 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип

    Добрый день! Ищем дизайнера с которым могли бы плотно сотрудничать. Из самого первого, хотим обновить логотип компании. Техническое задание прикрепляем ниже. Хотим уточнить алгоритм подготовки лого и стоимость работы. После того как утвердим лого хотим обновить фирменный стиль ...

    Логотипы и Знаки37 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка логотипа кафе

    «Таверна &amp; Кофейня «Vasko da Gama»» - заведение общественного питания в прибрежной зоне портового города, состоящее из таверны с широким ассортиментом блюд, «привезенных из путешествий по всем 5ти континентам», и кофейни. [b] [/b] [b]Позиционирующее сообщение целевым сегментам ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать логотип

    Добрый день! Нужно сделать логотип, на прозрачном фоне, чтобы можно было вставлять на сайт и т.д. Название компании "AlexHome", это агенство недвижимости. Сам лого уже придуман, нужно просто его быстро сделать(см. прикрепленный файл) Квадрат с черными контурами, внутри ...

    Логотипы и Знаки67 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Ребрединг лого

    Интересует ребрейдинг этого лого. Магазин аксессуаров к мобильным телефонам. Есть предложения? Сроки и стоимость? Лого AMT (Аксессуары к Мобильным Телефонам) Оборудование не меняется, поэтому цветовая гамма должна ему соответствовать. Фото приложил  Бюджет до 250 грн максимум

    Логотипы и Знаки24 заявки
    Закрыт
    3 года назад