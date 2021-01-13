Создать логотип для сайта

Логотипы и ЗнакиЗакрыт29 заявок442 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создать логотип для сайта по изучению программы для 3D моделирования Rhinoceros

www.easyrhino.ru

3 года назад
Radowin
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
  • Похожие заказы

  • Логотип и эйдетику для ювелирного магазина

    Нужен логотип и в будущим эйдетика ювелирного магазина. Тз обговариваем с заказчиком. Хотелось бы на логотипе видеть лису или какое либо другое благородное животное, желательно присылайте ваши наброски и ваши примеры работ.

    Логотипы и Знаки34 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип

    Добрый день! Ищем дизайнера с которым могли бы плотно сотрудничать. Из самого первого, хотим обновить логотип компании. Техническое задание прикрепляем ниже. Хотим уточнить алгоритм подготовки лого и стоимость работы. После того как утвердим лого хотим обновить фирменный стиль ...

    Логотипы и Знаки37 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка логотипа кафе

    «Таверна &amp; Кофейня «Vasko da Gama»» - заведение общественного питания в прибрежной зоне портового города, состоящее из таверны с широким ассортиментом блюд, «привезенных из путешествий по всем 5ти континентам», и кофейни. [b] [/b] [b]Позиционирующее сообщение целевым сегментам ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать логотип

    Добрый день! Нужно сделать логотип, на прозрачном фоне, чтобы можно было вставлять на сайт и т.д. Название компании "AlexHome", это агенство недвижимости. Сам лого уже придуман, нужно просто его быстро сделать(см. прикрепленный файл) Квадрат с черными контурами, внутри ...

    Логотипы и Знаки67 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Ребрединг лого

    Интересует ребрейдинг этого лого. Магазин аксессуаров к мобильным телефонам. Есть предложения? Сроки и стоимость? Лого AMT (Аксессуары к Мобильным Телефонам) Оборудование не меняется, поэтому цветовая гамма должна ему соответствовать. Фото приложил  Бюджет до 250 грн максимум

    Логотипы и Знаки24 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание логотипа кофейной компании

    $50

    Региональная компания по продаже кофе в формате to go. В комплексе находится 3 уличные кофейни , и 1 магазин по продаже зернового кофе и всей необходимой продукции для его приготовления и реализации, магазин работает как ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад