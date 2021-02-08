Приятно познакомиться! Я - Евгений!

Основная профессия - моряк(инженер електро-механик). Есть опыт работы в сферах: менеджер по продажам; введение инстаграм аккаунтов(написание постов, раскрутка, таргетинг). Так же приходилось сталкиваться не одноразово с созданием рекламных позиций, таких как: флаера, листовки , визитки, плакаты, презентации. Профессионально занимаюсь фотографией. Фотосъемка, ретуш, фотошоп, фотосъемка товаров, фотосессии в студиях, на улице и в др. помещениях.

фото работ скину.

Почта: [email protected]

Номер: +380985509526

Телеграм: @godevil