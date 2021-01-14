Дизайн логотипа для школы фотографии

Нужно создать логотип для бренда Focus Photography School. Как видно из названия, это курсы, связанные с фотографией, следовательно дизайн должен соответствовать.

Нужно сделать ниже следующее:

1) Предложить несколько вариантов лого, детально доработать выбранный. Логотип – не просто должна быть логотипом для школы, обязательно должна быть идея.

2) Предоставить несколько скетчев, отображающих процесс создания лого (для постов в социальных сетях)

3) Создать дизайн для A4 бланка

4) В дополнение создать дизайн сертификата, который будет предоставляться по окончании курса.

дизайн сертификата должно быть оформлено со вкусом

Можно создать только логотип (разделы 1 и 2) или же логотип и другие разделы (3 и 4). Когда будете указывать цену, обязательно напишите, что будет входить в указанную стоимость. Конкурс рассчитан только для профессиональных дизайнеров со стажем работы.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: при написании ответа обязательно укажите, что цена, которую вы предлагаете, указана за логотип или за весь проект (все 4 разделы)?