Дизайн логотипа для школы фотографии

Необходима разработка логотипа компании (типографика), и макет наклейки на продукцию. Срок выполнения работы до 18.01.202
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать логотип для бренда Focus Photography School. Как видно из названия, это курсы, связанные с фотографией, следовательно дизайн должен соответствовать.
Нужно сделать ниже следующее:
1) Предложить несколько вариантов лого, детально доработать выбранный. Логотип – не просто должна быть логотипом для школы, обязательно должна быть идея.
2) Предоставить несколько скетчев, отображающих процесс создания лого (для постов в социальных сетях)
3) Создать дизайн для A4 бланка
4) В дополнение создать дизайн сертификата, который будет предоставляться по окончании курса.
дизайн сертификата должно быть оформлено со вкусом
Можно создать только логотип (разделы 1 и 2) или же логотип и другие разделы (3 и 4). Когда будете указывать цену, обязательно напишите, что будет входить в указанную стоимость. Конкурс рассчитан только для профессиональных дизайнеров со стажем работы.
ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: при написании ответа обязательно укажите, что цена, которую вы предлагаете, указана за логотип или за весь проект (все 4 разделы)?
- Похожие заказы
- Логотипы и Знаки22 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо сделать логотип. В хорошем, большом разрешении. Примеры аналогов (из интернета) прилагаю во вложении. В идеале хотелось бы видеть переработанный микс из этого (объединение идей). Я готов связаться лично с каждым из желающих для пояснения всех тонкостей и ...Завершен3 года назад
- $20
Логотип для сайта по продаже ножей - ножеман.рфЛоготипы и Знаки3 заявкиЗакрыт3 года назад
Уважаемые дизайнеры! Необходимо создать логотип для интернет магазина детских эко игрушек и handmade товаров для младенцев. Логотип должен представлять зайку желательно с шариком висящим в небе примерная картинка прикрепится. Логотип должен содержать название магазина little bunny ...Завершен3 года назад
Здравствуйте, Во вложении логотип, который я хотел бы обновить в соответствии с трендами и тенденциями 2020-2021 годов. Требования: 1) Общая концепция/форма меняться не должна, то есть лого должен остаться сочетанием букв "A" и "M", но с этим сочетанием ...Завершен3 года назад
Необходимо сделать простой черно-белый логотип. Пример в прикрепленном файле Справа текст, слева элемент изображающий хостинг. Главная задача это придумать или найти на стоке подходящее изображение на тему хостинга. Текст - Linkhost, без пробелов, без разделения на link ...Завершен3 года назад
Необходимо сделать круг, в нем написать. Подарок мужчине, Подарок мальчику, Подарок девочке, Женский подарок. Прислать в пдф.Завершен3 года назад
Создать логотип для сайта по изучению программы для 3D моделирования Rhinoceros www.easyrhino.ruЛоготипы и Знаки29 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен логотип и в будущим эйдетика ювелирного магазина. Тз обговариваем с заказчиком. Хотелось бы на логотипе видеть лису или какое либо другое благородное животное, желательно присылайте ваши наброски и ваши примеры работ.Логотипы и Знаки34 заявкиЗакрыт3 года назад