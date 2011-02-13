ЗАКАЗ НЕ ОПЛАЧЕН. Материалы по заданию были высланы, далее даже правки внесены и после этого заказчик стал пропадать, сначала типа ремонт там у него какой-то, потом командировка в Турцию. Я устал ждать, писать сообщения и не видеть ответа.