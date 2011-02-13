Требуется дизайн интерьера и экстерьера помещения в 140кв м, в котором расположится кофешоп в стиле путешествия.Эта концепция первая в своем стиле среди всех кофешопов и вообще кафе, ресторанов, поэтому дизайн должен быть уникальным и неординарным.Стиль ...
- $500Интерьеры и Экстерьеры7 заявокЗакрыт4 года назад
Для Инстаграм страницы группы, организующей путешествия, нужно создать icons, соответствующие городам, которые посетили (не highlights cover, а круглые highlights icons) Каждый icon должен отображать один город.Приблизительно, как на вложении или похожий. Нужно 40штукИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется подготовить постеры для группы, организующей авторские туры.Главное условие- постер должен быть со вкусом, привлекающим внимание, интересным.Предложите цены для 5 постеров и укажите время подготовки.Иллюстрации и Рисунки24 заявкиЗакрыт4 года назад
- $80
Визуализация ландшафтного дизайна общей территории дачи в 10соток. Краткий перечень требуемых работ: 1) расположить по периметру летнюю кухню, беседку, мангальную, туалет, душевую и другие вспомогательные постройки. 2) обозначить освещение всей ...Ландшафтный дизайн12 заявокЗакрыт4 года назад
- $60
Название кофешопа - Coffee airlines, поэтому логотип должен состоять из этих слов. Концепт, как видно из названия - путешествие, поэтому и логотип должен быть близок к этому концепту. Необходимая работа: 1) предложить несколько ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
Визуализация ландшафтного дизайна общей территории дачи в 10соток. Краткий перечень требуемых работ: 1) предложить общий стиль для дачи и подготовить дизайн всей территории в этом стиле. ...Ландшафтный дизайн5 заявокЗакрыт4 года назад
- $50
Нужно создать логотип для бренда Focus Photography School. Как видно из названия, это курсы, связанные с фотографией, следовательно дизайн должен соответствовать. Нужно сделать ниже следующее: 1) Предложить несколько вариантов лого, детально ...Логотипы и Знаки36 заявокЗакрыт4 года назад
- $49
Здравствуйте. Необходимо составить логотип для нового фото-бренда "Felicita" ("Felicita Foto”). Felicita — означает счастье, поэтому девиз логотипа должно быть связано с этим. Для примера „Счастье от А до ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Хотелось бы обратится ко всем за помощью в подборе лого. Я фотограф, специализируюсь в свадебной фотожурналистике. Мой сайт www.fotoqraf.az скоро предстанет с новым дизайном, поэтому нужен логотип. (Т.к. есть похожий домен ...Логотипы и Знаки32 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Здравствуйте. Хотелось бы обратится ко всем за помощью в подборе лого. Мой сайт www.fotoQraf.az (на данный момент в стадии реконструкции), специализируюсь в свадебной фотожурналистике. Т.к есть похожий домен fotograf.az, я пищу его с заглавной ...Логотипы и Знаки125 заявокЗакрыт14 лет назад