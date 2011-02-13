fotoqraf

Меджидов Кенан fotoqraf

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Wedding photographer
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Дизайн кофешопа в стиле путешествия.

    $500

    Требуется дизайн интерьера и экстерьера помещения в 140кв м, в котором расположится кофешоп в стиле путешествия.Эта концепция первая в своем стиле среди всех кофешопов и вообще кафе, ресторанов, поэтому дизайн должен быть уникальным и неординарным.Стиль ...

    Интерьеры и Экстерьеры7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен дизайнер иконок

    Для Инстаграм страницы группы, организующей путешествия, нужно создать icons, соответствующие городам, которые посетили (не highlights cover, а круглые highlights icons) Каждый icon должен отображать один город.Приблизительно, как на вложении или похожий. Нужно 40штук

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Постеры на тему путешествий

    Требуется подготовить постеры для группы, организующей авторские туры.Главное условие- постер должен быть со вкусом, привлекающим внимание, интересным.Предложите цены для 5 постеров и укажите время подготовки.

    Иллюстрации и Рисунки24 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Визуализация ландшафтного дизайна дачи

    $80

    Визуализация ландшафтного дизайна общей территории дачи в 10соток.  Краткий перечень требуемых работ: 1) расположить по периметру летнюю кухню, беседку, мангальную, туалет, душевую и другие вспомогательные постройки.  2) обозначить освещение всей ...

    Ландшафтный дизайн12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн логотипа для кофешопa

    $60

    Название кофешопа - Coffee airlines, поэтому логотип должен состоять из этих слов. Концепт, как видно из названия - путешествие, поэтому и логотип должен быть близок к этому концепту. Необходимая работа: 1) предложить несколько ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Ландшафтный дизайн и планировка дачного участка

    Визуализация ландшафтного дизайна общей территории дачи в 10соток. Краткий перечень требуемых работ: 1) предложить общий стиль для дачи и подготовить дизайн всей территории в этом стиле. ...

    Ландшафтный дизайн5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн логотипа для школы фотографии

    $50

    Нужно создать логотип для бренда Focus Photography School. Как видно из названия, это курсы, связанные с фотографией, следовательно дизайн должен соответствовать.   Нужно сделать ниже следующее:   1) Предложить несколько вариантов лого, детально ...

    Логотипы и Знаки36 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Логотип для фотобренда

    $49

    Здравствуйте. Необходимо составить логотип для нового фото-бренда "Felicita" ("Felicita Foto”). Felicita — означает счастье, поэтому девиз логотипа должно быть связано с этим. Для примера „Счастье от А до ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработка логотипа для свадебного фотографа

    $50

    Хотелось бы обратится ко всем за помощью в подборе лого. Я фотограф, специализируюсь в свадебной фотожурналистике. Мой сайт www.fotoqraf.az скоро предстанет с новым дизайном, поэтому нужен логотип. (Т.к. есть похожий домен ...

    Логотипы и Знаки32 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка логотипа для фотографа

    $50

    Здравствуйте. Хотелось бы обратится ко всем за помощью в подборе лого. Мой сайт www.fotoQraf.az (на данный момент в стадии реконструкции), специализируюсь в свадебной фотожурналистике. Т.к есть похожий домен fotograf.az, я пищу его с заглавной ...

    Логотипы и Знаки125 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

alex_ost
32 года
4 года в сервисе
Был
23 дня назад
$40
6 баллов
4 года назад
Нужен дизайнер иконок
ЗАКАЗ НЕ ОПЛАЧЕН. Материалы по заданию были высланы, далее даже правки внесены и после этого заказчик стал пропадать, сначала типа ремонт там у него какой-то, потом командировка в Турцию. Я устал ждать, писать сообщения и не видеть ответа.
Мы остались довольны работой дизайнера
Ответный отзыв
amzbn
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$60
10 баллов
4 года назад
Дизайн логотипа для кофешопa
Очень классно поработали! Только положительные эмоции! Всегда на связи, правки адекватные! ТЗ понятное, всегда поможет и полностью вовлечён в процесс) РЕКОМЕНДУЮ!
Получил огромное удовольствие от сотрудничества. Заказывал дизайн логотипа для кофешопa – результат превзошел все ожидания. Профессионально, быстро. Андрей всегда на связи, у него отличный вкус. Настоятельно рекомендую этого исполнителя!
Ответный отзыв
tyska77
46 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$49
10 баллов
12 лет назад
Логотип для фотобренда
Спасибо за интересный конкурс .Кенан, хороший заказчик и порядочный человек,приятный в общении ,с оплатой ни каких проблем не возникло . Всем рекомендую !
Безусловно, были хорошие и профессиональные работы, но победитель должен быть выбран один. Лучшей работой, отвечающей на все наши требования, стал логотип Карайченцевой Наталии
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